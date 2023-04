É a pergunta que anda nas bocas do Mundo. Será que a cantora cubana Camila Cabello voltou para os braços do cantor luso descendente Shawn Mendes? A verdade é que, um ano após a separação do casal, foram vistos juntos no festival de Coachella, em conversa animada. Camila Cabello, de 26 anos, e Shawn Mendes, de 24, tiveram um relacionamento que durou pouco mais de dois anos – entre julho de 2019 e novembro de 2021.