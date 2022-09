Iniciada a nova época futebolística em Itália, é com desgosto que milhões de ‘tiffosi’ vão assistir ao Mundial no Qatar sem a sua seleção. "Para o meu pai, Roberto Mancini, foi uma desilusão", explicou Camilla, filha do selecionador, no Instagram. "Sacrificou-se muito para o conseguir mas é difícil manter algo que foge ao nosso controlo."