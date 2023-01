Canção com indiretas a Piqué em nova polémica: venezuelana acusa Shakira de plágio

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

A nova canção de Shakira já leva mais 40 milhões de visualizações no YouTube e é 'trending topic' no Twitter, mas a cantora colombiana - que no tema visa Gerard Piqué e a sua nova namorada, Clara Chía - tem agora um problema em mãos, pois está a ser acusada de plágio.A artista venezuelana Briella constatou nas suas redes sociais que a música de Shakira é muito parecida com uma que lançou no verão, intitulado 'Solo Tú'."Até estou a tremer. Tenho o coração acelerado porque o 'BZRP session' foi publicado há 20 ou 30 minutos e tenho recebido mensagens privadas, até no Twitter. É muito parecida com a minha canção. Não são coisas minhas. Amo a Shakira, idolatro-a, sempre fui sua fã. É uma honra que me plagie, mas não sei o que fazer. É muito parecida", explicou Briela aos seus seguidores.