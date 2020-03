Claudio Caniggia está a viver uma segunda juventude ao lado de Sofia Bonelli, com quem espera casar em breve. "É a mulher da minha vida", afirmou o ex-Benfica a um diário argentino. E o antigo internacional da seleção azul celeste fez mesmo questão de sublinhar que o desaguisado que teve com os filhos já está resolvido. Entretanto, Sofia Bonelli continua a enlouquecer os seus fãs com retratos sensuais.