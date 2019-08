«Caniggia está com uma prostituta que o mantém drogado o dia todo»

A ex-mulher de Claudio Caniggia deixou já algumas declarações bombásticas - e prometendo mais - sobre o antigo futebolista do Benfica na década de 90, atacando igualmente a nova companheira do argentino."Não estou separada do meu marido, nem me divorciei. Ele está com uma prostituta, uma viciada, que o mantém drogado o dia todo. Vão todos presos", disse Mariana Nannis, citada pela imprensa argentina.Nannis garante que não se vai calar, apesar das alegadas tentativas de Caniggia para a silenciar: "Vou falar com os meus advogados. Estou com ele há 33 anos, era o que faltava se me pusessem uma mordaça pela via legal, com as coisas que sei sobre ele..."Caniggia, atualmente, com 52 anos, terminou a carreira em 2004. Com 50 internacionalizações pela Argentina, o antigo avançado passou pela Luz na época 1994/95.