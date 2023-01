«Cantam-lhe a canção de Shakira na rua»: namorada de Piqué precisou da 'ajuda de especialistas'

A imprensa cor de rosa em Espanha revela que a nova namorada de Gerard Piqué não lidou bem com o turbilhão de notícias que se seguiu à divulgação da nova canção de Shakira e teve mesmo de recorrer à ajuda de "especialistas".Na música a cantora colombiana comparou Clara Chia a um Twingo e a um Casio, além de deixar muitas indiretas à jovem, que foi entretanto oficializada pelo ex-jogador do Barcelona como nova namorada, com a publicação de uma foto do casal no Instagram."Intercetam-na na rua para lhe perguntar quem é, cantam-lhe a canção, toda a gente a reconhece. Ela é uma rapariga muito tímida", dizia Lorena Vazquez, do programa 'Mamarazzis', citada pelo jornal 'Marca'No programa 'Fiesta', Saúl Ortiz confirmou: "Esteve em casa dos pais uns oito dias, em teletrabalho. Precisou de um refúgio porque o seu estado anímico não é bom. Não é fácil ser uma miúda de 23 anos e andar nas bocas de Espanha e do Mundo", explicou.Marisa Martín Blázquez, participante no mesmo programa, acrescentou: "Houve uma atenção permanente e ninguém a viu sair. Precisou de assistência a outros níveis por parte de especialistas."