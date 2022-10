Cantor argentino revela como conheceu Wanda Nara e explica: «Somos pessoas separadas»

Depois de ter dado por terminado o casamento com Mauro Icardi, rapidamente surgiram rumores de que Wanda Nara tinha iniciado uma relação amorosa com o cantor argentino L-Gante, sobretudo depois de a influencer participar num videoclipe do artista em poses íntimas. L-Gante esteve no programa de televisão 'Los Ángeles de la mañana' e contou como tudo se passou."Éramos duas pessoas que não se conheciam e que se foram conhecendo com o tempo. Tudo começou por referências sobre música. Foi por causa do tema que fiz com a Tini", contou o cantor argentino, que na realidade se chama Ángel de Brito."A Wanda mencionou-me e escrevi-lhe, não me lembro o quê. Contactámo-nos outra vez. De seguida cruzei-me com ela aqui... depois aconteceu tudo. Encontrámo-nos aqui vários dias seguidos. Não se passou nada com a Wanda, tudo tranquilo", prosseguiu.Mas depois admitiu que estão juntos. "Não se pode falar muito de uma pessoa com quem estás há um mês. Passámos vários momentos. Somos pessoas separadas, penso que não têm de surgir problemas."Wanda Nara, que tem estado na Argentina, onde participou num programa de televisão, regressou a Istambul nos últimos dias para participar na festa de aniversário da filha mais nova - fruto da relação com Mauro Icardi - que fez 6 anos.