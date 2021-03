Cantora venezuelana apontada como namorada de Neymar mas o jogador diz que não foi avisado

A imprensa brasileira deu esta quarta-feira conta que Neymar estará apaixonado por uma cantora venezuelada. O jornal 'Extra' revela que o avançado brasileiro do PSG terá trocado 31 mensagens com Valencede, dizendo em algumas que a quer "para a vida toda", confessando, ainda, estar apaixonado.





Saiu por aí que estoy enamorado

Só esqueceram de avisar o pai — Neymar Jr (@neymarjr) March 31, 2021

Mas o jogador já recorreu às redes sociais para desmentir a notícia, dizendo ironicamente que não foi avisado sobre o seu novo amor. "Saiu por aí que estoy enamorado... Só esqueceram de avisar o pai", escreveu no Twitter.Valencede é o nome artístico da venezuelana Valentina Cedeño, que aos 25 anos tenta dar os primeiros passos no mundo da música.A cantora, que vive em Boston, nos Estados Unidos, costuma publicar nas redes sociais fotos na praia ou em piscinas, tendo inclusivamente criado uma marca de fatos de banho e biquínis.Segundo o 'Extra', no mês passado Valencede publicou uma foto em Paris, durante uma viagem onde terá conhecido Neymar.