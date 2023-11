Um dos capacetes com que Sergio Pérez correu no Grande Prémio do México em Fórmula 1 rendeu quase 89 mil euros num leilão de beneficência. A verba arrecadada pela fundação do piloto da Red Bull será agora entregue às vítimas do furacão Otis, que deixou um rasto de destruição em Acapulco (México).