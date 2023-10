Carlos Alcaraz surpreende com mala de... 1 milhão de euros

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carlos Alcaraz Garfia (@carlitosalcarazz)

A Carlos Alcaraz não faltam troféus, dinheiro e marcas que se querem associar mas não deixou de surpreender a publicação que fez no Instagram ao mostrar-se com uma mala da Louis Vuitton, que custa 1 milhão de euros. Apelidada de "Speedy Milionária", é feita de pele de crocodilo, com o padrão do monograma LV pintado à mão, tem uma corrente de ouro e um cadeado incrustado de diamantes, como explica a Must.