É a 25 de setembro que Carlos Diniz irá apresentar o livro ‘Biografia Desportiva’. Nela, o treinador UEFA PRO Grau IV reflete sobre a sua carreira no desporto, em particular no futebol, e enfatiza as diversas dificuldades que enfrentou. O encontro está marcado para as 18h00, na tribuna de honra do Estádio Nacional.