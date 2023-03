O ator Carlos M.Cunha, de 61 anos, casou, no passado sábado, com a namorada Marisa Lopes, de 35 anos. O enlace aconteceu um ano depois do pedido de casamento e vem provar mais uma vez que o amor não olha à diferença de idades. "Ela é mais nova do que a minha filha, é verdade. Mas eu estou tão feliz com isso, elas dão-se tão bem", tinha confessado o ator numa entrevista a Manuel Luis Goucha.