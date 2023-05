E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Adepto confesso do Real Madrid, Carlos Sainz Jr. apetrechou-se em Itália com uma enorme pizza para acompanhar a partida dos merengues contra o Manchester City na meia-final da Liga dos Campeões. O resultado não foi o que esperava já que os madrilenos foram copiosamente derrotados (4-0) pelos ‘citizens’, com dois golos de Bernardo Silva.