Carmem Electra recorda relação com Dennis Rodman: «Fizemos sexo em todo o lado»

Entre 1998 e 1999, Carmen Electra e Dennis Rodman viveram uma intensa relação, um casamento com muitas histórias que a atriz recordou agora numa entrevista ao jornal Los Angeles Times, a propósito do documentário 'The Last Dance', que retrata a última temporada de Michael Jordan nos Chicago Bulls, equipa em que também Rodman jogava.





"Um dia, quando os Bulls estavam de folga, o Dennis disse-me que tinha uma surpresa. Vendou-me os olhos e fomos de moto, quando parámos e ele me tirou a venda vejo que estou no centro de treinos dos Bulls, no campo central", recordou Carmen Electra, que não poupou pormenores: "Foi uma loucura, como duas crianças numa loja de doces. Fizemos sexo praticamente em todos os lugares: na sala de fisioterapia, na sala de musculação... no campo", admitiu.A atriz, que ainda hoje em dia é reconhecida por ter participado na série de sucesso 'Baywatch', recordou ainda o dia em que teve a oportunidade de festejar com a equipa dos Bulls a conquista do sexto anel de campeão. "O Dennis deu-me a sua camisola e levou-me para o balneário. De repente estava ali com toda a equipa, com o Michael Jordan a abrir garrafas de champanhe. Acabei com a roupa e o cabelo todo molghado. Foi uma honra que me tivesse permitido partilhar aquele momento", afirmou.