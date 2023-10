Carolina Impu selvagem

Ganhou a atenção da imprensa depois de ter passado a noite no mesmo hotel que acomodava a seleção mexicana de futebol. Embora não hajam grandes pormenores do que se terá passado, certo é que, desde então, Carolina Impu impôs-se junto dos internautas. Conquistar a capa da revista ‘Playboy’ foi, para a bela modelo, apenas mais um passo na sua ascensão nas redes sociais. Do futebol, sabe-se apenas que é uma enorme adepta da seleção argentina, com ou sem Lionel Messi em campo.