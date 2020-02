A mulher do antigo jogador de râguebi, Gonçalo Uva, continua em forma. A apresentadora marcou presença num evento dedicado ao cinema e surpreendeu ao surgir com um modelo que definia a sua silhueta curvilínea e escondia a barriga de grávida. A estrela do ‘Fama Show’ está prestes a dar à luz um menino, mas continua em forma. A família está ansiosa com a chegada do bebé, em especial as filhas da apresentadora, Diana, Frederica e Carolina.