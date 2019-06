Carrinhos de choque, 400 convidados e uma roda gigante: o casamento épico de Sérgio Ramos

Mundo do futebol em peso no casamento de Sergio Ramos: a lista de convidados



Mundo do futebol em peso no casamento de Sergio Ramos: a lista de convidados

Sergio Ramos e Pilar Rubio estão a menos de 24 horas de ‘dar o nó’ e o casamento promete ser um dos eventos do ano. A lista de convidados é tão extensa quanto o lugar da boda e as atrações não vão faltar.A cerimónia religiosa será na Catedral de Sevilha, seguindo-se depois o copo-d'água na maravilhosa La Alegría SR4. Segundo a revista ‘Hola’, a propriedade de 42 hectares de Sergio Ramos, para além dos estábulos, piscina, quadra de paddle, mansão e um campo de futebol, vai ter ainda direito a carrinhos de choque, uma roda gigante e um palco.O casamento do defesa do Real Madrid parece ter sido transformado num ‘mini Coachella’ e Pilar Rubio prometeu uma "grande surpresa". A banda de heavy metal AC/DC é a principal candidata a subir ao palco e a dar um espetáculo ao vivo para os 400 convidados.O lugar escolhido foi estratégico e, de acordo com as regras estabelecidas pelo jogador e pela apresentadora, os convidados terão de usar uma tatuagem adesiva de um unicórnio, de modo a poder ter acesso ao evento. Para além disso, não será permitida e entrada de telemóveis ou câmaras fotográficas.O casamento de Sergio Ramos e Pilar Rubio promete ser um evento épico e o tópico da restauração não vai ficar atrás. O chef de Málaga Dani García foi o escolhido e está prometida uma refeição de três estrelas Michelin.O dinheiro não parece ser problema para o casal, uma vez que decidiu não aceitar presentes de casamento. O jogador e a apresentadora deram o número da conta bancária "Boda Unicórnios" aos convidados, de modo a que estes ajudem e façam doações à UNICEF e à Piel de Mariposa.