Casa de Sergio Ramos assaltada quando os filhos dormiam

Sergio Ramos não ganhou para o susto na semana passada pois, quando jogava contra o Lens na Champions, viu a sua quinta assaltada quando tinha os quatro filhos em casa. De acordo com a informação avançada pelo jornal 'ABC', a mulher do jogador também não estava em casa por motivos profissionais, e as crianças estavam ao cuidado das amas.O roubo aconteceu durante a noite e, felizmente, ninguém foi ferido. Os assaltantes deixaram o local com dinheiro, joias e artigos de luxo avaliados em centenas de milhares de euros e, neste momento a polícia ainda se encontra a investigar procurando chegar aos autores do assalto.Esta não é a primeira vez que o jogador é assaltado, em 2012, quando representava o Real Madrid, passou por uma situação semelhante quando viu a sua moradia assaltada.