Casamento durou 24 dias: Adriano viu Brasil-Suíça com amigos e quando voltou... já não tinha mulher

Este é, provavelmente, um dos casamentos mais curtos de sempre. Adriano 'Imperador' terminou o vínculo com a brasileira Micaela Mesquita 24 dias após celebrarem o casamento.

De acordo com o portal 'ExtraGlobo', o ex-avançado ter-se-á deslocado até ao Norte do Rio de Janeiro para assistir ao duelo entre Brasil e Suíça, a contar para a 2.ª jornada da fase de grupos do Mundial'2022, juntamente com os amigos e só regressou a casa dois dias depois... já sem mulher. Micaela Mesquita não terá aceitado o pedido de desculpas do ex-internacional pelo Brasil e colocou um ponto final no casamento, apagando ainda todas as fotografias que tinha com o antigo craque nas redes sociais, ao contrário de Adriano que continua com fotos do casal no Instagram.

A imprensa brasileira fala ainda de uma "enorme discussão" do casal, que terá culminado com a separação.