Casillas confirma separação de Sara Carbonero

Iker Casillas confirmou esta sexta-feira, em publicação deixada nas redes sociais, o final da sua relação com Sara Carbonero. Na mesma publicação, o antigo guarda-redes do FC Porto assegura que a decisão foi tomada por mútuo acordo e que, apesar de se separarem, continuarão juntos na tarefa de pais.





"Tanto eu como a Sara nos sentimos enormemente orgulhosos da família que somos e de termos podido partilhar um amor que nos encheu de felicidade durante todos estes anos de união. Hoje o nosso amor como casal segue por caminhos diferentes, mas não nos separaremos nesta tarefa de continuarmos a ser pais dedicados como até agora o fomos. É uma decisão muito ponderada e que tomámos em mútuo acordo", explica o antigo guarda-redes do FC Porto."O respeito, afeto e amizade continuarão sempre. A nossa prioridade é, a partir do carinho e compromisso, partilhar o bem estar e educação dos nossos filhos e protegê-los para que cresçam rodeados de ambiente saudável e estável. Com estas palavras pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento de mudança. Estas serão as únicas palavras públicas que realizaremos no presente e no futuro", acrescenta.É o final de uma relação de mais de dez anos, que teve um dos momentos mais mediáticos o famoso beijo dado por Casillas à sua então namorada após a conquista do Mundial de 2010. Iker e Sara são pais de dois rapazes (Martin, de 7 anos, e Lucas, de 5).