Iker Casillas e Sara Carbonero decidiram dar um novo rumo às suas vidas e separaram-se, avança a revista 'Lecturas' na edição desta quarta-feira.





Há meses que havia rumores do afastamento dos dois. Recentemente, a apresentadora foi vista com o antigo guarda-redes no dia em que deixou o hospital, onde esteve internada uns dias depois de recaída no seu estado de saúde relacionada com o cancro nos ovários.A 'Lecturas' avança que a decisão da separação foi tomada antes dessa cirurgia de urgência realizada em meados de fevereiro.