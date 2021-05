Casillas emite comunicado e ameaça com processos judiciais

A separação de Iker Casillas e Sara Carbonero tem feito correr muita tinta em Espanha, com notícias de amantes e supostas infidelidades quando o mediático casal ainda estava junto. E há cerca de uma semana a revista 'Hola' noticiou que o espanhol tinha sofrido um novo susto relacionado com a sua situação cardíaca, o que o deixou muito agastado. Por isso o antigo guarda-redes do FC Porto, Real Madrid e seleção espanhola decidiu emitir um comunicado, ameaçando todos envolvidos no "assédio mediático" com processos judiciais.





"Perante as notícias publicadas nas últimas semanas a respeito da minha pessoa, vejo-me obrigado a emitir este comunicado com a intenção de esclarecer diferentes aspetos relacionados com a minha vida pessoal e a da minha família.O assédio mediático a que estamos a ser submetidos, tanto a minha família como eu, está a gerar danos irreparáveis. Gostaria de recordar que a nossa separação foi amigável e que no comunicado que eu e a minha mulher emitimos pedimos respeito por ela, por mim e pelos nossos filhos. Lamentavelmente isso não está a acontecer, refletindo-se num assédio permanente.Estou cansado de ver várias pessoas a inventarem histórias relacionadas comigo, por isso tomei a decisão de que os meus advogados iniciem os procedimentos necessários relativamente a quem está a divulgar informações totalmente falsas, devendo demostrá-as em tribunal.Diversas revistas difundiram notícias sobre o meu estado de saúde, deixando antever que eu tinha sofrido uma recaída sobre a doença que superei, quando se tratou de um simples ataque de alergia.Insisto que todas as informações falsas que estão a criar sobre a minha pessoa terão de ser demonstradas nos próximos meses nos tribunais.Para finalizar, peço respeito a este setor [imprensa], no qual nunca participei pessoal ou profissionalmente."