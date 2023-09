Casillas farto de "estupidez" e "parvoíces": «Deixem-me em paz, isto é assédio»

Iker Casillas veio a público mostrar a sua indignação depois de um programa de televisão em Espanha ter garantido que o ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto passou umas férias românticas com a jornalista Ana Quiles em Itália e Espanha.



O antigo jogador, que desde que se separou de Sara Carbonero tem sido relacionado pela imprensa cor de rosa com várias mulheres, perdeu a paciência e no Twitter disse o que pensa do programa 'Socialité'.



"A quantidade de estupidez que dizem sobre mim não tem fim. Não interessa uma merda. É pena que não fechem o programa! Todo o dia a dar parvoíces! Deixem-me em paz porque isto também é assédio", escreveu Casillas, partilhando um emoji bem elucidativo do que pensa do programa.





La cantidad de estupideces que sacáis de mi no tiene fin! Os importa una mierda todo! La pena es que no os cierren el programa! Todo el dia dando por saco con gilipolleces! Dejadme en paz, porque esto, también es acoso! https://t.co/g1LO2JeXOL — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 9, 2023