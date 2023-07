Catarina Furtado e João Reis anunciam divórcio

A apresentadora Catarina Furtado anunciou nas redes sociais, esta quinta-feira, que se vai divorciar do marido João Reis. Segundo comunicado partilhado pela apresentadora, o divórcio acontece por mútuo acordo."Ao público que nos tem apoiado na nossa carreira e demonstrado carinho pela nossa vida em comum, entendemos que devemos a atenção de vir comunicar que, após 18 anos de casamento (...) decidimos virar a página da nossa vida e seguir caminhos separados, tendo sempre os nossos filhos como prioridade", pode ler-se no comunicado partilhado por Catarina Furtado através do Instagram."Solicitamos a compreensão de todos, de forma a que possamos atravessar este tempo com recato e sem extrapolações nos meios ou nas redes sociais", acrescentaram.A apresentadora aproveitou a publicação para garantir aos fãs que, tanto ela como o João Reis estão bem e agradecem o apoio de todos.