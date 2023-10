Catarina Furtado tem as portas abertas para um novo amor

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A apresentadora da RTP1 tem as portas abertas para um novo amor, contou a apresentadora, quatro meses depois de ter anunciado o divórcio de João Reis, com quem esteve casada durante 18 anos. Mas para já não está a pensar numa relação. "Agora não estou a pensar nisso, mas a vida é para ser vivida, tanto a minha como a do João. Mas a prioridade são os nossos adolescentes, que dão muito trabalho", contou a apresentadora da RTP1 em entrevista ao programa 'Passadeira Vermelha'.