Celeste Bright animada com o fim de semana

"É fim de semana!", grita Celeste Bright em letras garrafais no Instagram, já a preparar saídas noturnas cheias de animação. Não se pense, no entanto, que é uma despreocupada com o seu corpo. Pelo contrário, a modelo segue um plano bem rígido para manter a boa forma, que passa pelo ginásio, ‘jogging’ ao ar livre ou ioga. O esforço que faz para manter-se sempre ativa é também uma fonte de inspiração para milhares de seguidoras. Não foi por isso uma surpresa que também tenha sido uma das mulheres mais elogiadas na revista 'Sports Illustrated'.