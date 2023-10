Celina Locks e Ronaldo já casaram

É uma história de amor com final feliz: o ex-jogador brasileiro Ronaldo, de 47 anos, casou com a namorada de 33, Celina Locks, numa cerimónia singela e reservada à família, na vila de Es Cubells, em Ibiza. O atual presidente do Real Valladolid e a modelo brasileira namoravam há sete anos e nas redes sociais prometeram “uma semana de muita festa”. É o quarto casamento de Ronaldo Nazário, que para dar o nó com Celina fez-se batizar numa igreja católica de São Paulo. “Sinto-me com um filho de Deus e determinado a fazer o bem, de livre e espontânea vontade”, declarou.