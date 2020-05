César Peixoto e Diana Chaves passam dias no campo

César Peixoto e a mulher, Diana Chaves, trocaram a agitação de Lisboa pela casa de campo em Braga onde se mantêm há várias semanas. Longe de multidões, a atriz e o treinador têm aproveitado os momentos com as crianças da família que não resistem a passeios no campo e mergulhos na piscina. Rendida à calma da região, a família mostra-se unida e feliz. Recorde-se que Rodrigo é fruto da antiga relação do treinador com Isabel Figueira, enquanto Pilar nasceu do romance do treinador com a atriz.