César Peixoto sofre acidente doméstico

Diana Chaves tem partilhado, orgulhosa, as refeições que o companheiro, César Peixoto, tem feito para toda a família durante a quarentena. No entanto, nos próximos tempos terá de ser a apresentadora a enfrentar os tachos e a tratar da loiça. É que o treinador "cortou-se a cozinhar". Diana divulgou uma imagem do namorado onde se vê que tem o polegar ligado e escreveu a legenda: "O que o César faz para não lavar a loiça".