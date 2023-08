Chelsea Green, do Only Fans até à WWE

Chelsea Anne Cardona é um dos nomes do momento no mundo do ‘wrestling’, onde compete como Chelsea Green, numa altura em que protagoniza o segundo casamento com a WWE. A canadiana, de 32 anos, voltou este ano a integrar o lote de lutadoras da RAW e conseguiu mesmo um título, depois de dois anos de ausência nos quais brilhou... na conta pessoal do ‘OnlyFans’, conhecido serviço de conteúdos por assinatura. Em 2020, e logo na fase inicial da pandemia, foi despedida pela empresa que organiza os espetáculos de luta livre e decidiu abrir uma conta ainda ativa mas desatualizada.