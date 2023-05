E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Chiara Nasti está cada vez mais ativa no mundo da moda, depois de ter dado à luz o pequeno Thiago. Com o marido Mattia Zaccagni, da Lazio, criou uma nova marca desportiva, sem que tal a impeça de destacar-se com roupas de outras marcas. Certo é que a ‘instagrammer’ está numa forma excelente para abraçar o verão.