Chuva de críticas: Emmanuel Adebayor recusa ajuda e depois mostra coleção de carros

Emmanuel Adebayor está no olho do furacão, depois de o avançado togolês do Olímpia do Paraguai ter recusado ajudar financeiramente o seu país para combater a Covid-19. As críticas aumentaram quando um vídeo publicado no Instagram mostrou a sua coleção de carros topo de gama. Um Rolls Royce e um Range Rover, dois Mercedes 4x4 e dois Porsches ‘off-road’ são alguns dos bólides. “Este vídeo não é uma mensagem para dizer o que Adebayor conseguiu, mas antes dizer que tu também podes ter isto!”