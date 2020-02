Cindy Álvarez Garcia explicou ontem no Instagram as dez regras para se conseguir amar um Escorpião. "É uma caixinha de surpresas; é a pessoa mais leal que conhecerás; é sedutora por natureza...". É aqui que fazemos ponto final tendo em conta as fotografias que regularmente a mulher do portista Mateus Uribe publica naquela rede social. Já lhe dissemos que Cindy Álvarez Garcia é um escorpião? Nasceu a 8 de novembro!