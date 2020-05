Cindy Álvarez Garcia sensual a bordo de iate

A mulher de Mateus Uribe começa aos poucos a desconfinar e a revelar a sua sensualidade em público. A colombiana desfrutou de um passeio a bordo de um iate de luxo no Porto, onde está a viver com o marido – ao serviço do FC Porto. Cindy Álvarez Garcia provocou o delírio ao posar em modo sensual com um biquíni lilás e amarelo que deixou em evidência a sua silhueta curvilínea. "O meu sorriso não se apaga e os meus olhos nunca vão parar de brilhar", escreveu nas redes sociais. Conhecida pela sua vida de excessos, prova, agora, que nem a pandemia a faz parar.