CJ Perry: Matadora de ET

CJ Perry está de volta ao cinema para interpretar uma sanguinária assassina de bandidos. Conhecida no mundo do wrestling com o nome de guerra ‘Lana’, a lutadora vai contracenar com Bruce Willis em ‘Cosmic Sin’ (’Pecado Cósmico’). O enredo do filme de ficção científica é básico quanto baste: Sol, assim se chama a sua personagem, tem a missão de salvar a nossa raça de uma espécie extraterrestre que quer infiltrar-se e dominar os corpos dos humanos.