Cláudia Vieira e as coincidências "arrepiantes" da goleada do Benfica

Cláudia Vieira não deixou de comentar a goleada histórica do Benfica frente ao Nacional . Na sua conta de Instagram, a atriz abordou as "coincidências" com o número 10 que marcou o jogo de domingo na Luz."Coincidências ou não... "arrepiante". No dia de aniversário de Chalana 10/2 que jogava com a camisola 10, o Benfica ganha 10 a 0 ao Nacional e o décimo golo é marcado pelo n.10 do Benfica, Jonas! @slbenfica 10", escreveu naquela rede social.Recorde-se que Chalana foi este domingo homenageado pelo Benfica por ocasião do seu 60º aniversário. Num jantar que juntou velhas glórias do clube da Luz , os encarnados aproveitaram a ocasião para tranquilizar os fãs de Chalana, garantindo que este "se encontra bem, animado e com saúde", tendo postado fotos alusivas ao jantar na página oficial do clube. O antigo craque foi também homenageado em pleno Estádio da Luz.