Com ou sem botox? Dermatologista compara Neymar com Ronaldo e Kátia Aveiro explode: «Ridícula palhaça»

Juliana Neiva, a dermatologista de Neymar, utilizou imagens do craque brasileiro e de Cristiano Ronaldo, do momento em que as respetivas seleções foram eliminadas do Mundial, para mostrar as vantagens do botox nos momentos de tristeza."Com botox" e "sem botox", escreveu a médica nas imagens dos dois craques, mostrando CR7 com a pele da face enrugada pela expressão de tristeza, ao passo que a do brasileiro parecia mais suave.No vídeo que partilhou nas redes sociais Juliana Neiva, que se define como "dermatologista criadora do conceito de beleza integrada", explicou que, se é "para ficar triste, que seja com botox".Quem não gostou disto foi Kátia Aveiro. A irmã de Cristiano Ronaldo viu o vídeo e deixou um comentário à dermatologista de Neymar: "Ridícula palhaça."