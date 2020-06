Stephen Curry e Draymond Green são companheiros de equipa nos Golden State Warriors mas um comentário de Green a um tweet dirigido à mulher de Stephen Curry pode mudar o ambiente vivido no balneários dos Warriors.





Segundo a imprensa internacional, Ayesha Curry, que era bastante crítica com a mulheres que se mostravam mais 'despidas' nas redes sociais, no entanto deste que emagreceu bastante que também ela publica inúmeras fotografias suas mostrando-se um piuco mais doq ue anteriormente. E foi essa postura que um utilizador do Twitter criticou Ayesha Curry, recebendo a aprovação de Draymond Green.Um episódio que no entanto não deverá fazer grandes 'estragos' nos Golden State Warriors.