Como é a vida de luxo de Georgina Rodríguez no Catar?

Georgina Rodríguez é, sem dúvida, uma das maiores fãs de Cristiano Ronaldo. A modelo, empresária e influencer argentina acompanha o jogador da seleção nacional sempre que possível e os jogos do Mundial de Futebol de 2022 não estão a ser exceção. Georgina chegou ao país há cerca de uma semana na companhia dos filhos do casal e da sua irmã, Ivana.A família encontra-se hospedada no luxuoso The Chedi Katara Hotel & Resort, em Doha, também residênciatemporária de outras companheiras dos jogadores de futebol, segundo a edição espanhola da Vanity Fair. Como quase tudo no Catar, o hotel parece saído de um conto de fadas árabe, rico em detalhes arquitetónicos, referências à cultura e gastronomia locais. Tem 59 quartos e 32 villas ao largo das águas do Golfo Pérsico, junto a uma praia no centro de Katara, em Doha. Leia o artigo na íntegra na Máxima