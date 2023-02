Como Shakira apanhou Piqué: marmelada no frigorífico foi o alerta que faltava

A desconfiança sobre infidelidade de Gerard Piqué já atormentava Shakira há meses mas um episódio levou a cantora a avançar para o terreno com a contratação de um detetive privado. E tudo porque encontrou marmelada no frigorífico de casa, quando nenhum deles (nem os dois filhos do casal) comiam o referido doce.No programa "Cuatro al día" foi revelado como Skahira definiu o plano para 'apanhar' Piqué. Enquanto, a colombiana viajou para os EUA, o detetivo seguiu o então jogador do Barcelona passo a passo, tirando-lhe fotografias. Quando as recebeu, Shakira ficou a certeza que era traída e que o relacionamento do marido com Clara Chía era muito mais que uma aventura sem importância.