Comprava roupa de designers "às toneladas" e agora vive apavorada: ex-mulher de Abramovich teme pelos seus milhões

A ex-mulher de Roman Abramovich está apavorada, com medo que a sua fortuna, avaliada em 500 milhões de libras (cerca de 595 milhões de euros) esteja em risco. Irina, que se separou do milionário russo em 2007, esconde-se numa mansão em Londres e teme que o governo britânico congele todos os seus bens, à semelhança do que fez com Abramovich depois da invasão russa à Ucrânia.Um ex-segurança de Irina contou ao jornal 'The Sun' que a antiga hospedeira, de 55 anos, "vive com medo" que o seu luxuoso estilo de vida seja colocado em risco.Até ao momento os bens de Irina, que tem cinco filhos com Roman Abramovich, não foram visados pelo governo. Mas o ex-funcionário conta que ela leva uma vida de opulência, "era a cliente número 1 do Harrods", uma das mais famosas lojas de grandes marcas do mundo. "Comprava roupa de designers às toneladas. É a Imelda Marcos [socialite filipina] de Londres."O mesmo segurança acrescenta: "A Irina saía quase todas as noites. Agora não sabe para onde se virar. Teme que os seus dias no Reino Unido tenham terminado de vez. Os oligarcas russos estão a levar com as culpas pela invasão à Ucrânia."