Concorrente do Big Brother revela: «João Félix andou a dar em cima da minha irmã»

Uma das concorrentes do ‘Big Brother’, Jéssica, denunciou um novo caso de assédio por parte do jogador. João Félix terá tentado conquistar a irmã da concorrente daquele ‘reality show’, a jovem influencer Margarida Antunes, com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais. “Andou a dar em cima da minha irmã”, afirmou Jéssica no programa na TVI. Nesta conversa ficou por esclarecer quando é que Félix terá tentado seduzir a ‘influencer’. O jogador namora com Margarida Corceiro há mais de um ano.