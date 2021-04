Conor McGregor compra o bar onde agrediu homem a soco e proíbe-o de lá entrar

Conor McGregor comprou o pub onde em 2019 agrediu a soco um homem de 50 anos que se recusou a beber um copo do seu whisky. Trata-se do 'The Marble Arch Pub', em Dublin.





Na altura McGregor quis convidar todos os clientes do bar a beber um copo da sua marca de whisky mas Desmond Keogh recusou. "Eu não bebo essa merda", disse na altura, pousando o copo em frente ao lutador irlandês.Depois de uma acesa troca de palavras, McGregor atingiu-o a soco, acabando depois por ser acalmado por um grupo de pessoas que ali se encontravam.Posteriormente McGregor acabou por pedir desculpas, prometendo não voltar a comportar-se daquela forma. A vítima não quis apresentar queixa e tudo acabou com o pagamento de uma multa de mil euros.Agora o lutador comprou o pub por 2 milhões de euros mandou pelas redes sociais uma mensagem ao homem que agrediu e às pessoas que o ajudaram. "Tu e os teus homens estão proibidos."