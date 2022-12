Bastian Schweinsteiger e Esther Sedlaczek foram as estrelas do canal alemão ARD durante o Mundial do Qatar. Uma química perfeita que apenas foi abalada por um piropo. "Agora vamos passar férias juntos?", perguntou o ex-jogador do Bayern Munique no final do torneio. "Claro que não", respondeu a apresentadora, convidando-o antes a divertir-se com a mulher dele, a ex-tenista Ana Ivanovic.