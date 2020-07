Crise financeira leva lutadora belga para site de conteúdos para adultos

A lutadora belga Cindy Dandois viu-se obrigada a fechar o seu ginásio, devido à pandemia de coronavírus. Mas a consequente crise financeira levou a atleta ainda a tomar uma outra decisão.





"Depois de muito pensar ...Decidi fazer isso! Estou no Only fans! [site de conteúdos para adultos]", informou na sua conta de Instagram."Se me quiser apoiar, assine ... haverá fotos e pequenas mensagens e ainda a possibilidade de conversar comigo em privado ... Mas não peça pornografia porque isso é proibido... continuo como professora a tempo inteiro e não posso publicar 'coisas muito malucas'!", avisa Cindy Dandois."Perdi o meu ginásio durante este confinamento, sem ajuda do governo e com as lutas canceladas... estou com um grave problema financeiro. Decidi abrir uma conta no 'Only Fans' para poder arrecadar o dinheiro para reabrir o ginásio", escreveu no Twitter.A lutadora belga, mãe de cinco, tem perto de 40 mil seguidores no Instagram e cerca de 15 mil no Twitter.