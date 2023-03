E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Cristiano Ronaldo está de volta ao nosso país para preparar o confronto da Seleção Nacional contra o Liechtenstein, na abertura da qualificação para o Euro 2024. "Portugal", escreveu o craque português no Instagram, acompanhado de um coração, enquanto goza o bom tempo à varanda do seu luxuoso apartamento no centro de Lisboa.