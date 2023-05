Cristiano Ronaldo brinda "ao amor" e acaba com rumores de crise na relação com Georgina

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo partilhou nas redes sociais uma foto onde aparece em clima de romance com Georgina Rodríguez, colocando assim um ponto final nos rumores de que a relação do craque português com a influencer estaria a passar por uma crise.Nos últimos tempos a imprensa cor de rosa tem dado conta de um alegado mau estar no casal, situação que a espanhola nascida na Argentina desmentiu várias vezes com a publicação de algumas stories no Instagram.Agora é Cristiano Ronaldo a dar a machadada final nos rumores, com uma foto onde aparece a beijar Georgina: "Um brinde ao amor", escreveu o craque português do Al Nassr.