E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, é a figura do desporto mais falada em todo o Mundo. Seguem-se o basquetebolista Lebron James e o tenista Novak Djokovic, sendo que Lionel Messi aparece apenas na quarta posição. O estudo é do guia online ‘OLBG’. CR7 tem mais de 580 milhões de seguidores nas redes sociais e é o desportista mais noticiado do planeta.