Cristiano Ronaldo em destaque entre os atletas masculinos mais pesquisados com a palavra... 'hot'

Um estudo realizado pela 'Spin Genie' revela que Cristiano Ronaldo é o segundo atleta masculino do mundo que os utilizadores do Google mais pesquisam juntamente com a palavra 'hot' (sexy).Segundo a mesma fonte, o internacional português teve 71.200 pesquisas nos últimos dois anos com esses termos, tendo sido superado apenas por Neymar, com quase o dobro (141.800).O top-10 inclui ainda várias caras conhecidas do desporto internacional. Joe Burrow, jogador de futebol americano dos Cincinnati Bengals, fecha o top-3 com 61 mil pesquisas no mesmo período.Charles Leclerc (Fórmula 1), Tom Brady (ex-jogador de futebol americano), Jack Grealish (futebol), Lando Norris (Fórmula 1), David Beckham (antigo futebolista), Jimmy Garoppolo (futebol americano) e Lewis Hamilton (Fórmula 1) completam o top-10 por esta ordem.No que diz respeito a atletas femininas, a lista é liderada pela futebolista suíça Alisha Lehmann, com mais de 491 mil pesquisas. O top-3 fica fechado com as tenistas Emma Raducanu (360 mil) e Camila Giorgi (251 mil).Serena Williams (ténis), Alex Morgan (futebolista), Maria Sharapova (ex-tenista), Alica Schmidt (atletismo), Paige VanZant (MMA), Danica Patrick (antiga piloto de NASCAR) e Ellyse Perry (críquete) completam as 10 celebridades com mais pesquisas.