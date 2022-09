Cristiano Ronaldo em grande estilo antes da viagem para a Moldávia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O Manchester United defronta na tarde de quinta-feira o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, na segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa e Cristiano Ronaldo está no lote de jogadores convocados por Erik ten Hag para o duelo europeu. Esta quarta-feira, antes de iniciar a viagem com destino à Moldávia, o craque internacional português publicou uma fotografia em grande estilo, com especial destaque para os óculos, que já motivaram alguns comentários bem-humorados por parte dos seguidores do astro luso.